Пучдемон и его советники не явились в суд в Мадриде

МАДРИД, 2 ноя – РИА Новости. Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре его соратника не явились для дачи показаний в Национальную судебную палату Испании, которая находится в Мадриде.

По данным газеты El Mundo , они остались в Брюсселе. Помимо Пучдемона, это бывший советник по вопросам здравоохранения Тони Комин, бывший советник по культуре Луис Пуч, бывший советник по сельскому хозяйству Меричель Серрет и бывший советник по образованию Клара Понсанти.

Для дачи показаний утром в четверг явились девять членов бывшего каталонского правительства, в том числе экс-заместитель правительства Каталонии Ориол Жункерас.

Бывшие члены женералитета, против которых прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств, должны давать показания в Национальной судебной палате 2 и 3 ноября в 09.00 (11.00 мск). Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в Национальную судебную палату, расположенную в Мадриде.

В распространённом накануне заявлении, которое подписано "законным правительством Каталонии", говорится, что члены бывшего правительства Каталонии во главе с экс-главой женералитета Карлесом Пучдемоном, которые находятся в Брюсселе, не явятся для дачи показаний в Национальную судебную палату в четверг. Между тем ряд других политиков из бывшего правительства Пучдемона заявили, что готовы дать показания в Национальной судебной палате.