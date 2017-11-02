В Киеве заявили, что из-за обстрела ранен украинский силовик в Донбассе

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Один украинский военный получил ранение в четверг в результате обстрела в районе поселка Каменка в Донбассе, заявил официальный представитель штаба военной операции силовиков Анатолий Стельмах.

Ранее силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 17 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, двое получили ранения.

"С начала этого периода (четверга — ред.) у нас, к сожалению, тоже не было спокойно. Мы уже зафиксировали один случай нарушения перемирия", — сказал Стельмах в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, ополченцы применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие неподалеку от Каменки. "Наши военные отвечали. К сожалению, в результате этого противостояния уже один военнослужащий получил ранение. Сейчас он находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья стабильное. Наши специалисты им занимаются", — заявил Стельмах.