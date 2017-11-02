"От НАТО к России": в Турции заявили о смене стратегических интересов

АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Процесс отдаления Турции от НАТО и ее сближения с РФ ускоряется, он определяется не сиюминутными выгодами, а стратегическими интересами, заявил РИА Новости турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек.

Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность, а возглавляет ее хорошо известный в Турции политик-социалист Догу Перинчек. Они считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Партия не представлена в турецком парламенте, но тем не менее является влиятельной силой в стране, в ее состав входит около 160 тысяч человек.

Партнерство России и Турции стало стратегическим

"В ближайшее время отношения между РФ и Турцией будут развиваться все более позитивно. Турция вошла в фазу прочных и стабильных конструктивных отношений не только с РФ, но и с Ираном, Ираком, вскоре это произойдет с Сирией, и отказа от этого единства уже не будет, потому что оно стратегическое. Россия – стратегический партнер для Турции, в том числе с точки зрения энергетической безопасности. Экономические отношения между двумя странами восстановились на взаимовыгодной платформе, несмотря на сильное давление со стороны США. Так что между нашими странами есть прочный экономический фундамент, и он стратегический, а не тактический и временный", — говорит Перинчек.

По его словам, США, поддерживая запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанную с ней сирийскую курдскую партию "Демократический союз", пытается создать хаос в стране. "Сейчас мы видим, что США напрямую столкнулись с Турцией. Поэтому Турция вынуждена взаимодействовать с соседними странами, у нее другого пути нет. Лидер иракских курдов Масуд Барзани при негласной поддержке США попытался создать независимое государство, провёл референдум, но не прошло и месяца, как ему пришлось уйти со своего поста, и этот проект провалился. Если бы не поддержка Турции, России, Ирана, то ситуация бы вышла из-под контроля Ирака", — отметил политик.

В будущем место Турции не в НАТО

Перинчек подчеркнул, что благодаря процессу сирийского урегулирования в Женеве и Астане процесс образования нового евроазиатского полюса встал на прочные рельсы, перешел в руки России, Турции, Ирана, и этот процесс будет идти и дальше, захватывая в свою орбиту такие страны, как Индия и Китай.

"В будущем место Турции не в НАТО, этот альянс является для нее угрозой. И Турция начала стучать в двери Шанхайской организации сотрудничества. Стратегически место Турции — в Евразии. Мы видим, что Россия, государства Ближнего Востока, Индия, Китай, страны бывшего СССР объединяются на евразийской платформе. И попытки НАТО помешать этому процессу, используя ситуацию с Крымом, окончатся ничем. Но для этого всем нам нужно действовать конструктивно, это касается и самой России", — сказал собеседник агентства.

При этом он призвал быть внимательным в отношении сотрудничества со связанной с РПК сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).

"На севере Сирии США открыто поставляют оружие PYD, которая угрожает национальной безопасности Турции. Эта организация не принесет России никакой пользы, не стоит заигрывать с ней. Мне непонятно, почему PYD, которую США снабжают оружием, открывает офис в Москве. России нужно для укрепления взаимного доверия проводить другую политику. Точно так же и Турции нужно со своей стороны действовать более открыто по отношению к России. Взаимное доверие чрезвычайно важно, нужно во всех вопросах оказывать его друг другу. Наша партия руководствуется лозунгом: "Доверяй России, это надежный друг". Тот же сигнал я хочу направить и в Россию: давайте не будем делать вещи, которые могут возмутить турецкую общественность", — сказал Перинчек.

По его мнению, от этой партии отвернулась Германия, присутствие США в регионе больше не приоритетно.

"Оружие пока ещё поступает из США, но зачем им это оружие, когда нет политической поддержки? Это оружие перейдет в руки турецкой армии, оно окажется у нас", — считает политик.

© РИА Новости / Алена Палажченко Лидер партии "Родина" Догу Перинчек с главой Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвером Селем © РИА Новости / Алена Палажченко Лидер партии "Родина" Догу Перинчек с главой Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвером Селем

Вопрос признания Крыма как части РФ может решиться быстро

Перинчек назвал сохранение территориальной целостности России, Ирака, Турции приоритетной и общей задачей для трех стран. "Проект по их развалу появился не сегодня, он действует еще со времен Первой мировой войны. Советский лидер Владимир Ленин оказал первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку большую военную поддержку, когда страны Антанты хотели расчленить Турцию. Турецкий народ помнит об этой поддержке, увековеченной в памятнике на одной из центральных площадей Стамбула, где Ататюрк изображен рядом с советским маршалом Климентом Ворошиловым и первым советским послом в Турции Семеном Араловым. Это стратегическое и историческое братство, начавшееся с Ататюрка, сейчас снова на повестке дня", — отметил политик.

Он напомнил, что когда Россия и Турции были в разрыве, то страдали интересы обеих стран, а когда снова сходились – начинали вместе выигрывать. "Сколько мы ни сражались с Западом – постоянно проигрывали, а как только начали дружить с Россией — победили в войне за независимость 1919-1923 годов. Я обращаюсь к российскому обществу: пусть оно заботится о территориальной целостности Турции, потому что в сегодняшних условиях мировой политики это принесет пользу и будет работать на целостность самой России", — подчеркнул собеседник агентства.

Отношения между Россией и Турцией опираются на современные реалии, между ними есть крепкие связи, которые ведут к взаимной выгоде во всех сферах: промышленности, торговле, туризме, и их нужно активно развивать, отмечает политик. "Поэтому я считаю, что нынешние барьеры между Крымом и турецким бизнесом вскоре будут естественным путем преодолены. Эти процессы идут быстро, я думаю, что вопрос признания Крыма как части РФ решится быстро. Но это нельзя оставлять на самотек в надежде, что все как-то само собой разрешится. Мы, сторонники развития российско-турецких отношений, должны активно влиять на эту ситуацию. Мы нуждаемся друг в друге", — сказал Перинчек.

По его словам, и в России и в Турции есть силы, которые занимаются саботажем двухсторонних отношений, не хотят сближения двух стран, постоянно ставят этому палки в колеса. "Например, кто сбил российский самолет в ноябре 2015 года (в Сирии — ред.)? Сторонники (оппозиционного проповедника) Фетхуллаха Гюлена. Вспомните, это произошло сразу же после того, как президенты наших стран договорились, и в Стамбул в тот день должен был приехать (глава МИД РФ Сергей) Лавров. Поэтому если нам удастся преодолеть саботаж российско-турецкой дружбы, это придаст огромное ускорение нашим отношениям, в том числе и в Крыму", — говорит собеседник агентства.

По его мнению, у Украины нет возможности препятствовать сближению России и Турции, а также признанию Турцией Крыма как российского региона. "Украина была оторвана от России внешней иностранной силой. Это полностью искусственная ситуация, а искусственно созданные образования не определяют ход истории. И Украина никак не сможет повлиять на неизбежное сближение России и Турции, в том числе по вопросу Крыма. Более того, в скором времени мы станем свидетелями снижения влияния США на Украину, и она неизбежно будет вынуждена занять свое место в евразийском пространстве", — добавил политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".