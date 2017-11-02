В Госдуме прокомментировали отставку министра обороны Великобритании

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В отставке главы министерства обороны Великобритании Майкла Фэллона не следует искать политический подтекст, скорее всего, возникла необходимость подобрать более сведущего и профессионального человека, который сможет противостоять растущей мощи России, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее министр обороны Великобритании подал в отставку, это произошло на фоне скандала с обвинениями в неподобающем поведении в общении с журналисткой. Случай имел место более десяти лет назад – политик якобы положил руку на колено женщины.
"Это их внутренние перестановки, я не думаю, что здесь следует искать какой-то политический подтекст. Но то, что у них постоянно возникают опасения растущей мощи вооруженных сил Российской Федераций, очевидно. Они решили подобрать поэтому, видимо, более сведущего профессионального человека, который сможет, как им кажется, противостоять этой растущей мощи", — заявил Морозов РИА Новости.
При этом депутат отдельно подчеркнул, что подобные кадровые изменения – "это внутреннее дело" Великобритании.
"Происходит обновление и, конечно, переформатирование военно-политической ситуации и в Европе, и в целом в мире. Поэтому, видимо, они решили подобрать более грамотного специалиста", — добавил он.