В Госдуме прокомментировали отставку министра обороны Великобритании

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В отставке главы министерства обороны Великобритании Майкла Фэллона не следует искать политический подтекст, скорее всего, возникла необходимость подобрать более сведущего и профессионального человека, который сможет противостоять растущей мощи России, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее министр обороны Великобритании подал в отставку, это произошло на фоне скандала с обвинениями в неподобающем поведении в общении с журналисткой. Случай имел место более десяти лет назад – политик якобы положил руку на колено женщины.

"Это их внутренние перестановки, я не думаю, что здесь следует искать какой-то политический подтекст. Но то, что у них постоянно возникают опасения растущей мощи вооруженных сил Российской Федераций, очевидно. Они решили подобрать поэтому, видимо, более сведущего профессионального человека, который сможет, как им кажется, противостоять этой растущей мощи", — заявил Морозов РИА Новости.

При этом депутат отдельно подчеркнул, что подобные кадровые изменения – "это внутреннее дело" Великобритании.

"Происходит обновление и, конечно, переформатирование военно-политической ситуации и в Европе, и в целом в мире. Поэтому, видимо, они решили подобрать более грамотного специалиста", — добавил он.

Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем много лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить руку ей на колено журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу. Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. После обвинений Фэллон признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.