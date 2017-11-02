Глава ДНР пообещал организовать международный трибунал по Донбассу

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (14)

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко обещает организовать международный трибунал над виновными в развязывании конфликта в Донбассе.

Ранее в Генпрокуратуре ДНР сообщили РИА Новости, что с начала года завели более 160 уголовных дел по фактам обстрелов со стороны украинских силовиков. Дела возбуждены по статьям "Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Ведение агрессивной войны".

"Мы обязательно организуем международный трибунал над преступниками", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Киеву территорий Донбасса.

По мнению главы ДНР, в развязывании конфликта в Донбассе виновны власти Украины.