Глава ДНР пообещал организовать международный трибунал по Донбассу

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко обещает организовать международный трибунал над виновными в развязывании конфликта в Донбассе.
Ранее в Генпрокуратуре ДНР сообщили РИА Новости, что с начала года завели более 160 уголовных дел по фактам обстрелов со стороны украинских силовиков. Дела возбуждены по статьям "Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Ведение агрессивной войны".
"Мы обязательно организуем международный трибунал над преступниками", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Киеву территорий Донбасса.
По мнению главы ДНР, в развязывании конфликта в Донбассе виновны власти Украины.