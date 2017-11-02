Кевин Спейси хочет обратиться за помощью после обвинений в домогательствах

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американский актер Кевин Спейси хочет обратиться за помощью после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление представителя кинозвезды.
Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.
Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.