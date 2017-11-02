Лукашенко и Порошенко обсудили расширение торговли между странами

МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в ОАЭ обсудил вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом. Также с рабочим визитом в ОАЭ 1-2 ноября находится Порошенко.

"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше 3 миллиардов долларов, наверное, где-то 3,5 миллиарда долларов будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

По словам президента, новый импульс развитию отношений между странами придаст первый форум регионов Белоруссии и Украины, который стороны готовятся провести в Гомеле. "Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что в рамках встречи у президентов будет "возможность обсудить те вопросы, которые, возможно, нуждаются в дополнительном импульсе с нашей стороны". "Я хочу Вас заверить, что мы всегда были людьми исполнительными: если мы обещаем, мы это делаем. Я хочу это Вам гарантировать и на будущее", — заявил белорусский лидер.

В свою очередь Порошенко отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством. "Я этот вопрос держу на контроле", — подчеркнул президент Украины.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.