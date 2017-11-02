Четыре человека погибли при взрыве бензовоза в Южной Корее

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП на трассе в Южной Корее, при котором бензовоз столкнулся с другими автомобилями и загорелся, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на пожарную службу.

Авария произошла около 13.20 по местному времени на дороге близ города Чханвон в провинции Кёнсан-Намдо, примерно в 400 километрах южнее Сеула, сообщили власти. Пятитонный бензовоз взорвался на подъезде к тоннелю, пламя быстро распространилось на находившиеся рядом девять автомобилей. Вероятно, цистерна с топливом упала с грузовика при перестроении и врезалась в автомобили на другой стороне дороги.

Пожарные подтвердили гибель четырех человек, среди них был один несовершеннолетний, один человек получил ранения. По их словам, потребуется время, чтобы идентифицировать погибших из-за того, что тела слишком сильно обгорели. Пожарным удалось взять возгорание под контроль примерно через час.

Возможной причиной аварии пока считается неисправность тормозов бензовоза. Как сообщил пожарной службе очевидец, перед аварией грузовик петлял по дороге. Начато расследование с целью установить точную причину аварии.