В Херсонской области начались испытания зенитных ракет

Украинские военнослужащие во время учений в Львовской области. Архивное фото

Украинские военнослужащие во время учений в Львовской области. Архивное фото

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Летные испытания зенитных ракет средней дальности начались в четверг в Херсонской области, сообщила в четверг пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины.

"Сегодня, 2 ноября, на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности", — говорится в сообщении командования, размещенных в Facebook

По данным ведомства, к проведению испытаний привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитно-ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВС Украины.

"С целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск будут отрабатывать практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям — беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", — добавили в ведомстве.