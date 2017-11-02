В Херсонской области начались испытания зенитных ракет

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Летные испытания зенитных ракет средней дальности начались в четверг в Херсонской области, сообщила в четверг пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины.Facebook.
По данным ведомства, к проведению испытаний привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитно-ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВС Украины.
"С целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск будут отрабатывать практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям — беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", — добавили в ведомстве.