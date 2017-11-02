Новый генсек ОБСЕ назвал приоритет в работе

Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото

Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото

РИА Новости. Новый генсек ОБСЕ заявил, что приоритетом его деятельности является развитие партнёрства с региональными организациями, в том числе с ОДКБ