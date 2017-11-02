Позиция Волкера по Донбассу ведет урегулирование в тупик, заявил Захарченко

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Позиция спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера, исключающая из переговоров по мандату миссии ООН самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, ведет процесс урегулирования конфликта в Донбассе в тупик, считает глава ДНР Александр Захарченко.

Ранее Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные заявления противоречащими усилиям, предпринимаемым в "нормандском формате". В ДНР и ЛНР считают, что без их согласия ввода сил ООН в Донбасс не будет.

"Что касается позиции Курта Волкера, то она как минимум не умна. Потому что ведет в тупик. И если Волкер, который был назначен для содействия урегулированию конфликта, то есть поиску выхода из него, будет, наоборот, заводить конфликт в тупик, то его просто уволят как не справившегося с заданием", — сказал Захарченко в четверг в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Киеву территории.

По его словам, сторонами конфликта являются самопровозглашенные республики и Киев. "И достичь урегулирования конфликта без одной из сторон не получится", — считает глава ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.