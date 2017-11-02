Захарченко не исключил изменения формата минских соглашений

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что не исключает изменения формата минских соглашений или нового этапа переговоров после них.

Он отметил, что минские соглашения – "важнейший документ, закрепивший нашу победу и подтверждённый резолюцией Совбеза ООН, но это не скрижали".

"Я не исключаю, что минские соглашения претерпят изменения. И тем более не исключаю той возможности, что после Минска наступит второй этап переговоров. И о судьбе оккупированных Киевом территорий (подконтрольных Киеву территорий Донецкой области — ред.), и о принципах общежития с той Украиной, какая она будет на тот момент, и о многих других вопросах", — сказал Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями ДНР и подконтрольной Украине территории.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.