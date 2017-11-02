МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший заместитель главы женералитета (правительства) Каталонии Ориол Жункерас в четверг утром явился для дачи показаний в Национальную судебную палату, расположенную в Мадриде, сообщает газета Confidencial.

Каталонский парламент ранее принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

По данным издания, Жункерас прибыл в сопровождении адвоката. Газета Pais сообщает, что он вошел в здание в 8.10 по местному времени (10.10 мск). СМИ отмечают, что Жункерас стал первым из представителей каталонского правительства, явившихся для дачи показаний.

Бывшие члены женералитета, против которых прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств, должны давать показания в Национальной судебной палате 2 и 3 ноября в 09.00 (11.00 мск). Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в Национальную судебную палату, расположенную в Мадриде.

В распространённом накануне заявлении, которое подписано "законным правительством Каталонии", говорится, что члены бывшего правительства Каталонии во главе с экс-главой женералитета Карлесом Пучдемоном, которые находятся в Брюсселе, не явятся для дачи показаний в Национальную судебную палату в четверг. Между тем ряд других политиков из бывшего правительства Пучдемона заявили, что готовы дать показания в Национальной судебной палате, в том числе Жункерас.