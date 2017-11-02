В Минске заявили об отсутствии разногласий с МВФ по реформам в стране

МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что у Минска и Международного валютного фонда (МВФ) нет разночтений по вопросу о сути реформ в республике.
"У нас нет разночтения, мы не говорим, что у нас есть некое разное видение необходимых действий. Видение совпадает, мы говорим о скорости реализации этих действий. Здесь нет принципиального различия в подходах", — сказал Матюшевский в четверг журналистам, комментируя паузу в переговорах с МВФ по кредиту.
Матюшевский подчеркнул, что проводить реформы ради реформ неправильно. "Они проводятся для повышения эффективности, чтобы получить некий результат, который будет понятен и поддержан обществом. Когда реформы не поддерживаются обществом и не принимаются — лучше такие реформы не проводить. Дискредитация реформ хуже, чем непроведение реформ", — заявил он.