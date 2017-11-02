В Минске заявили об отсутствии разногласий с МВФ по реформам в стране

МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что у Минска и Международного валютного фонда (МВФ) нет разночтений по вопросу о сути реформ в республике.

Летом стало известно о паузе в переговорах Белоруссии с МВФ о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит в размере около 3 миллиардов долларов под 2,28% годовых на 10 лет. Стороны разошлись во взглядах относительно скорости реформ в Белоруссии, в частности, в вопросе о повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"У нас нет разночтения, мы не говорим, что у нас есть некое разное видение необходимых действий. Видение совпадает, мы говорим о скорости реализации этих действий. Здесь нет принципиального различия в подходах", — сказал Матюшевский в четверг журналистам, комментируя паузу в переговорах с МВФ по кредиту.

Он напомнил, что в настоящее время в стране работает миссия МВФ. "Буквально вчера мы обсуждали этот вопрос (реформ в рамках переговоров о новой программе сотрудничества – ред.) с коллегами из МВФ. Просто у нас разошлись видения в скорости реализации некоторых действий. Вот и все. И мы объяснили, почему они разошлись", — сказал первый вице-премьер.

Матюшевский подчеркнул, что проводить реформы ради реформ неправильно. "Они проводятся для повышения эффективности, чтобы получить некий результат, который будет понятен и поддержан обществом. Когда реформы не поддерживаются обществом и не принимаются — лучше такие реформы не проводить. Дискредитация реформ хуже, чем непроведение реформ", — заявил он.