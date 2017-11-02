Немецкие власти "потеряли" 30 тысяч беженцев, подлежащих высылке

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Властям Германии ничего не известно о текущем местонахождении более 30 тысяч человек, которым было отказано в убежище и которые подлежали высылке, сообщил таблоид Bild со ссылкой на данные правительства и федерального статистического ведомства.

По данным немецкого правительства, в конце декабря 2016 года высылке из Германии подлежали 54 437 человек. Однако, согласно федеральному статистическому ведомству, в 2016 году лишь 23617 человек из них получали предусмотренные законом пособия. О местонахождении остальных 30820 человек у властей нет информации.

"Нельзя исключать, что зарегистрированные в центральном реестре по учету иностранцев лица, подлежащие высылке, в отдельном случае, возможно, уже выехали из страны или залегли на дно", — заявили в МВД Германии в ответ на запрос Bild. По данным МВД, данные об актуальном положении дел могли вовремя не дойти до центрального реестра по учету иностранцев.

Ранее лидеры консервативного альянса ХДС/ХСС, Ангела Меркель и Хорст Зеехофер, заявили о договоренности об ограничении притока мигрантов на уровне в 200 тысяч человек в год. На совместной пресс-конференции с Зеехофером 9 октября Меркель заявила, что считает данную договоренность "хорошей базой для начала предварительных переговоров" с СвДП и "Зелеными" по вопросу о формировании будущего правительства.

В ответ высокие представители партии "Зеленые" заявили, что будут придерживаться своей позиции в вопросе о приеме беженцев, в частности, настаивать на праве на воссоединение семей беженцев, это право не должно быть ограничено квотами.