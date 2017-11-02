Немецкие власти "потеряли" 30 тысяч беженцев, подлежащих высылке

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Властям Германии ничего не известно о текущем местонахождении более 30 тысяч человек, которым было отказано в убежище и которые подлежали высылке, сообщил таблоид Bild со ссылкой на данные правительства и федерального статистического ведомства.
"Нельзя исключать, что зарегистрированные в центральном реестре по учету иностранцев лица, подлежащие высылке, в отдельном случае, возможно, уже выехали из страны или залегли на дно", — заявили в МВД Германии в ответ на запрос Bild. По данным МВД, данные об актуальном положении дел могли вовремя не дойти до центрального реестра по учету иностранцев.
В ответ высокие представители партии "Зеленые" заявили, что будут придерживаться своей позиции в вопросе о приеме беженцев, в частности, настаивать на праве на воссоединение семей беженцев, это право не должно быть ограничено квотами.