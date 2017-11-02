Число турецких силовиков, погибших на границе с Ираком, выросло до восьми

АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Число турецких силовиков, погибших в провинции Хаккари на юго-востоке Турции в вооруженном столкновении с членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), возросло до восьми, сообщает в четверг агентство DHA со ссылкой на военные источники.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что двое турецких военных и двое сотрудников местных сил погибли в приграничном с Ираком районе Шемдинли провинции Хаккари при столкновении с членами РПК. Отмечалось, что курдские повстанцы пытались перейти в Турцию через границу с Ираком, и четверо из них были уничтожены в ходе столкновения. Ведется воздушная операция по нейтрализации других боевиков.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.