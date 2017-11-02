Силовики выпустили по ДНР почти 350 мин и снарядов за сутки, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 350 мин и танковых снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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По его словам, на мариупольском направлении силовики применили минометы калибром 82 миллиметра, выпустив по территории ДНР 44 мины. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1013 единицы", — заявил представитель ДНР в СЦКК.
В ведомстве добавили, что украинские силовики также использовали гранатометы различных видов, вооружение бронетехники и стрелковое оружие.