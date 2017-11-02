Силовики выпустили по ДНР почти 350 мин и снарядов за сутки, заявили в СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (10)

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 350 мин и танковых снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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"На донецком направлении применялись минометы калибром 120 миллиметров – 19 раз, выпущено 126 мин, калибром 82 миллиметра – 29 раз, выпущено 166 мин. Танки – пять раз, 13 выстрелов", — сказал он.

По его словам, на мариупольском направлении силовики применили минометы калибром 82 миллиметра, выпустив по территории ДНР 44 мины. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1013 единицы", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

В ведомстве добавили, что украинские силовики также использовали гранатометы различных видов, вооружение бронетехники и стрелковое оружие.