Слуцкий пригрозил США изоляцией в СБ ООН из-за нарушений по иранскому атому

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Идея об изоляции США, в частности, на площадке СБ ООН может оказаться уместной, если Вашингтон продолжит попытки срыва Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее верховный лидер Иран аятолла Али Хаменеи заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что сотрудничество Ирана и России поможет "изолировать США", говорится на сайте Хаменеи. В частности, речь идёт об отказе доллара и замене его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях.

"Идея отказа от доллара во взаимных транзакциях не новая, она высказывалась и ранее без привязки к санкционному противостоянию. Безусловно, она имеет под собой определенную почву, но окончательные оценки и решения здесь остаются в компетенции руководства страны", — сказал Слуцкий РИА Новости.

При этом идея об изоляции США, по мнению Слуцкого, может оказаться уместной, если Вашингтон продолжит попытки сорвать СВПД.

"Что касается "изоляции США" — если Вашингтон и дальше будет вести такую политику и пытаться сорвать СВПД — так называемую ядерную сделку с Ираном, то, на мой взгляд, термин "изоляции" в отношении США может оказаться весьма уместным, в частности, на площадке СБ ООН", — подытожил он.