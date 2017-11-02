Рекордная сделка: в Гонконге продали небоскреб за 5 миллиардов долларов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Консорциум китайских инвесторов приобрел небоскреб The Center в Гонконге за 5,15 миллиарда долларов, сообщает South China Morning Post.
Chinese-led group buys Hong Kong's The Center for record $5.15 Billion: @markets @business #MIPIMAsia #investment https://t.co/xlkysGA5yL pic.twitter.com/KjBvgHX85n— MIPIMWorld (@MIPIMWorld) 17 октября 2017 г.
Небоскреб The Center был построен в 1998 году за 384,6 миллиона долларов. Здание целиком состоит из стальных конструкций.
Постройка популярна среди руферов, на ее крыше сняты одни из самых популярных в этом жанре видеороликов. Один из вестибюлей здания также появлялся в фильме Кристофера Нолана "Темный рыцарь".