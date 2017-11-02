ЭР-РИЯД, 2 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в покупке российских самолетов, есть шанс выйти на первый контракт к середине 2018 года, сообщил РИА Новости глава Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с королевством (РОСА) Андрей Тарасов.
Он отметил, что саудовская сторона уже проводила соответствующие встречи с представителями российских авиакомпаний во время авиасалона МАКС. При этом Тарасов подчеркнул, что королевству интересна не только покупка авиатехники, но и локализация производства на своей территории, в том числе, передача технологий", — сообщил он.
По словам главы РОСА, Россия готова к сотрудничеству в данном направлении и уже в ноябре возможно подписание меморандума о взаимопонимании. "Мы, в принципе, к этому готовы, активно ведем переговоры. Возможно, на дубайском авиашоу 14-16 ноября будет подписан первый меморандум о взаимопонимании между саудовскими коллегами и российскими авиакомпаниями. И, скорее всего, будет подписана дорожная карта, согласно которой мы, возможно, уже к середине следующего года выйдем на первый контракт", — отметил он.
"Речь пока идет скорее не о количестве, а о самой концепции построения работы, о начале работы. Потому что до настоящего момента ничего подобного не происходило… На сегодняшний день мы внесли в протокол межправкомиссии именно вопрос валидации летных сертификатов и валидации пилотских лицензий, чтобы наши пилоты смогли летать на территории страны как на работе по найму, так и инструкторами выступать", — подчеркнул Тарасов.
В Эр-Рияде 1-2 ноября проходит российская бизнес-миссия, в которой участвует около 50 компаний. В четверг также пройдет заседание межправительственной комиссии РФ и Саудовской Аравии, сопредседателем которой является глава Минэнерго РФ Александр Новак.