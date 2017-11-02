ЭР-РИЯД, 2 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в покупке российских самолетов, есть шанс выйти на первый контракт к середине 2018 года, сообщил РИА Новости глава Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с королевством (РОСА) Андрей Тарасов.

"Королевство очень заинтересовано в покупке наших среднемагистральных самолетов, малой авиации, самолетов для тренировочных полетов. Вчера мы провели большую встречу с представителями министерства транспорта Саудовской Аравии, где обсуждали вопрос о валидации сертификатов летной годности для того, чтобы саудовская сторона смогла покупать самолеты российского производства, невзирая на сегодняшние санкции и отсутствие международных сертификатов", — сказал Тарасов.

Он отметил, что саудовская сторона уже проводила соответствующие встречи с представителями российских авиакомпаний во время авиасалона МАКС. При этом Тарасов подчеркнул, что королевству интересна не только покупка авиатехники, но и локализация производства на своей территории, в том числе, передача технологий", — сообщил он.

По словам главы РОСА, Россия готова к сотрудничеству в данном направлении и уже в ноябре возможно подписание меморандума о взаимопонимании. "Мы, в принципе, к этому готовы, активно ведем переговоры. Возможно, на дубайском авиашоу 14-16 ноября будет подписан первый меморандум о взаимопонимании между саудовскими коллегами и российскими авиакомпаниями. И, скорее всего, будет подписана дорожная карта, согласно которой мы, возможно, уже к середине следующего года выйдем на первый контракт", — отметил он.

Тарасов также сообщил, что представители саудовской стороны также выразили интерес к поездке в РФ на заводы производителей. Она может состояться в конце ноября. Что касается количества российских самолетов, которое готова закупить Саудовская Аравия, то пока речь идет о 2-3 единицах, а далее это число может увеличиться до 24-26 самолетов в год.

"Речь пока идет скорее не о количестве, а о самой концепции построения работы, о начале работы. Потому что до настоящего момента ничего подобного не происходило… На сегодняшний день мы внесли в протокол межправкомиссии именно вопрос валидации летных сертификатов и валидации пилотских лицензий, чтобы наши пилоты смогли летать на территории страны как на работе по найму, так и инструкторами выступать", — подчеркнул Тарасов.

В Эр-Рияде 1-2 ноября проходит российская бизнес-миссия, в которой участвует около 50 компаний. В четверг также пройдет заседание межправительственной комиссии РФ и Саудовской Аравии, сопредседателем которой является глава Минэнерго РФ Александр Новак.