Число погибших при взрыве на ТЭС в Индии возросло до 26

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва бойлера на тепловой электростанции (ТЭС) в индийском штате Уттар-Прадеш выросло до 26 человек, сообщает агентство ANI со ссылкой на министерство внутренних дел штата.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 20 человек.

Инцидент произошел на ТЭС компании NTPC в среду около 15.30 (13.00 мск) в городе Унчахар округа Рай-Барели. ТЭС в Унчахаре была введена в эксплуатацию в 1988 году, сейчас она состоит из пяти блоков мощностью 210 мегаватт, однако готовится к запуску шестой, самый мощный блок (500 мегватт) и именно на нем произошло ЧП, сообщили ранее в NTPC.

Описывая инцидент, компания заявила в пресс-релизе, что на уровне 20 метров произошла разгерметизация трубы — после "неожиданного ненормального звука" из нее на работавших на площадке сотрудников начал бить пар и газ. Около 80 человек были доставлены в госпиталь и выписаны после оказания первой помощи.