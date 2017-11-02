В Мьянме заявили, что Таиланд помогает ликвидировать кризис вокруг рохинджа

БАНГКОК, 2 ноя – РИА Новости. Командующий вооруженных сил Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн заявил на своей странице в социальной сети Facebook о поддержке Таиландом усилий властей Мьянмы по ликвидации кризиса в мьянманском штате Ракхайн, сообщает в четверг интернет-версия газеты Myanmar Times.

Генерал опубликовал заявление в соцсети после встречи с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем, которая состоялась несколько дней назад в столице Мьянмы Нейпьидо, сообщает издание.

"Таиланд в полной мере понимает и поддерживает действия правительства Мьянмы в северной части штата Ракхайн и готов помочь разъяснить истинную ситуацию мировому сообществу", — написал генерал Мин Аунг Хлайн, комментируя результаты встречи.

"Таиланд также понимает сложную природу проблемы, как и то, что для ее решения необходимо время, так как сам Таиланд в прошлом тоже оказывался в подобной ситуации", — говорится далее в заявлении, которое цитирует газета.

Мин Аунг Хлайн также отметил в заявлении, что стороны обменялись мнениями о необходимости донесения до мирового сообщества правды о событиях в Ракхайне, так как искаженная информация привела к резкому осуждению многими странами действий мьянманских властей, сообщает издание.

В результате нападения исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья) или этническим бенгальцам, как их называют в Мьянме, на пограничные и полицейские посты в северной части штата Ракхайн 25 августа 2017 года и ответных действий вооруженных сил Мьянмы, за период с конца августа до начала ноября были убиты несколько сотен человек. Более 600 тысяч рохинджа покинули свои дома и перешли на территорию соседней Бангладеш в качестве беженцев. Некоторые правозащитники назвали действия правительства Мьянмы "геноцидом рохинджа". Также, в адрес властей Мьянмы звучат обвинения в этнических чистках в штате Ракхайн. В настоящее время официальные лица Мьянмы и Бангладеш ведут переговоры о возвращении беженцев в свои дома. По заявлениями мьянманских лидеров, Мьянма готова принять всех "этнических бенгальцев", которые смогут доказать, что действительно проживали на территории страны до перехода в Бангладеш в качестве беженцев.

Этнические бенгальцы-мусульмане были переселены в Ракхайн в XIX – начале XX веков британской колониальной администрацией. Нынешние рохинджа – потомки тех переселенцев. Они в большинстве не имеют гражданства Мьянмы, где их до сих пор официально считают нелегальными мигрантами. История конфликта между рохинджа и мьянманцами-буддистами, также живущими в Ракхайне, насчитывает более ста лет, однако при колониальных властях до 1947 года и потом при военных правительствах в 1962 – 2011 годах все его проявления жестко подавлялись. Обострение конфликта началось после перехода власти в Мьянме к гражданскому правительству, с началом процесса демократизации и реформ.