РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Мьянме заявили, что Таиланд помогает ликвидировать кризис вокруг рохинджа

Сюжет:
Столкновения в Мьянме (154)
08:3402.11.2017
(обновлено: 08:36 02.11.2017)
0590
© AP Photo / Bernat ArmangueЧлены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с Бангладеш. Архивное фотоЧлены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с Бангладеш. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue

БАНГКОК, 2 ноя – РИА Новости. Командующий вооруженных сил Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн заявил на своей странице в социальной сети Facebook о поддержке Таиландом усилий властей Мьянмы по ликвидации кризиса в мьянманском штате Ракхайн, сообщает в четверг интернет-версия газеты Myanmar Times.

Этнические Рохинджа Мьянма ислам мусульмане несут пожилого мужчину к Бангладешской границе
© AP Photo / Bernat Armangue
Рохинджа: самый притесняемый народ на Земле
Генерал опубликовал заявление в соцсети после встречи с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем, которая состоялась несколько дней назад в столице Мьянмы Нейпьидо, сообщает издание.

"Таиланд в полной мере понимает и поддерживает действия правительства Мьянмы в северной части штата Ракхайн и готов помочь разъяснить истинную ситуацию мировому сообществу", — написал генерал Мин Аунг Хлайн, комментируя результаты встречи.

"Таиланд также понимает сложную природу проблемы, как и то, что для ее решения необходимо время, так как сам Таиланд в прошлом тоже оказывался в подобной ситуации", — говорится далее в заявлении, которое цитирует газета.

Мин Аунг Хлайн также отметил в заявлении, что стороны обменялись мнениями о необходимости донесения до мирового сообщества правды о событиях в Ракхайне, так как искаженная информация привела к резкому осуждению многими странами действий мьянманских властей, сообщает издание.

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue
Тиллерсон призвал Мьянму прекратить насилие в отношении рохинджа
В результате нападения исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья) или этническим бенгальцам, как их называют в Мьянме, на пограничные и полицейские посты в северной части штата Ракхайн 25 августа 2017 года и ответных действий вооруженных сил Мьянмы, за период с конца августа до начала ноября были убиты несколько сотен человек. Более 600 тысяч рохинджа покинули свои дома и перешли на территорию соседней Бангладеш в качестве беженцев. Некоторые правозащитники назвали действия правительства Мьянмы "геноцидом рохинджа". Также, в адрес властей Мьянмы звучат обвинения в этнических чистках в штате Ракхайн. В настоящее время официальные лица Мьянмы и Бангладеш ведут переговоры о возвращении беженцев в свои дома. По заявлениями мьянманских лидеров, Мьянма готова принять всех "этнических бенгальцев", которые смогут доказать, что действительно проживали на территории страны до перехода в Бангладеш в качестве беженцев.

Этнические бенгальцы-мусульмане были переселены в Ракхайн в XIX – начале XX веков британской колониальной администрацией. Нынешние рохинджа – потомки тех переселенцев. Они в большинстве не имеют гражданства Мьянмы, где их до сих пор официально считают нелегальными мигрантами. История конфликта между рохинджа и мьянманцами-буддистами, также живущими в Ракхайне, насчитывает более ста лет, однако при колониальных властях до 1947 года и потом при военных правительствах в 1962 – 2011 годах все его проявления жестко подавлялись. Обострение конфликта началось после перехода власти в Мьянме к гражданскому правительству, с началом процесса демократизации и реформ.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена