В Мьянме заявили, что Таиланд помогает ликвидировать кризис вокруг рохинджа

БАНГКОК, 2 ноя – РИА Новости. Командующий вооруженных сил Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн заявил на своей странице в социальной сети Facebook о поддержке Таиландом усилий властей Мьянмы по ликвидации кризиса в мьянманском штате Ракхайн, сообщает в четверг интернет-версия газеты Myanmar Times.
"Таиланд в полной мере понимает и поддерживает действия правительства Мьянмы в северной части штата Ракхайн и готов помочь разъяснить истинную ситуацию мировому сообществу", — написал генерал Мин Аунг Хлайн, комментируя результаты встречи.
"Таиланд также понимает сложную природу проблемы, как и то, что для ее решения необходимо время, так как сам Таиланд в прошлом тоже оказывался в подобной ситуации", — говорится далее в заявлении, которое цитирует газета.
Мин Аунг Хлайн также отметил в заявлении, что стороны обменялись мнениями о необходимости донесения до мирового сообщества правды о событиях в Ракхайне, так как искаженная информация привела к резкому осуждению многими странами действий мьянманских властей, сообщает издание.
Этнические бенгальцы-мусульмане были переселены в Ракхайн в XIX – начале XX веков британской колониальной администрацией. Нынешние рохинджа – потомки тех переселенцев. Они в большинстве не имеют гражданства Мьянмы, где их до сих пор официально считают нелегальными мигрантами. История конфликта между рохинджа и мьянманцами-буддистами, также живущими в Ракхайне, насчитывает более ста лет, однако при колониальных властях до 1947 года и потом при военных правительствах в 1962 – 2011 годах все его проявления жестко подавлялись. Обострение конфликта началось после перехода власти в Мьянме к гражданскому правительству, с началом процесса демократизации и реформ.