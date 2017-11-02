Высшая мера: Трамп выступил за смертную казнь для нью-йоркского террориста

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый по делу о теракте в Нью-Йорке Сайфулло Саипову, жертвами которого стали восемь человек, заслуживает смертной казни.

"Нью-йоркский террорист был рад, когда просил повесить флаг ИГ* в своей больничной палате. Он убил восемь человек, сильно ранил 12. Его нужно приговорить к смертной казни!" — написал глава Белого дома в своем Twitter.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.

​Ранее Саипову были предъявлены обвинения в терроризме, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

"После атаки прошло только 24 часа, расследование активно продолжается. Мы посмотрим, по каким пунктам ему будут в итоге предъявлены обвинения. Некоторые из них могут караться смертной казнью, некоторые — пожизненным сроком как максимальной мерой", — отметил он.

Насмотрелся пропаганды ИГ*

Сайфулло Саипов решился на атаку, посмотрев пропаганду террористической группировки "Исламское государство"*, правоохранители нашли в его телефоне десятки связанных с ИГ* видеозаписей и изображений, в том числе с казнями, совершенными боевиками. Об этом говорится в представленном суду документе Федерального бюро расследований США.

"Саипов решил совершить теракт, просматривая видео ИГ* на своем телефоне. Около года назад Саипов начал планировать атаку в США, а около двух месяцев назад решил использовать грузовик", — говорится в документе.

По данным ФБР, в сотовом телефоне Саипова нашли около 90 видеозаписей и примерно 3,8 тысячи фотографий, многие из которых оказались связанной с ИГ* пропагандой, включая изображения символики ИГ* и ее лидера.

В документах также говорится, что Саипов планировал ехать сквозь толпу по меньшей мере несколько сотен метров и намеренно выбрал для совершения теракта массовый праздник Хэллоуин.

Второй подозреваемый

В ФБР заявили, что нашли объявленного в розыск после нью-йоркского теракта гражданина Узбекистана Кадирова, но продолжают собирать информацию о нем.

Ранее в среду помощник директора ФБР Бил Свини сообщил, что власти "более не ищут" ранее объявленного в розыск Мухаммадзоира Кадирова. Позднее, отвечая на вопросы, он уточнил, что мужчина "найден", но отказался привести подробности.

По данным СМИ, Кадиров — один из немногих друзей Сайфулло Саипова.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены.

*Террористическая организация, запрещенная в России