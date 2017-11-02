ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики. Всего по территории республики было выпущено 86 снарядов и мин.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Веселогоровка, Фрунзе, Первомайск, Славяносербск, Логвиново.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 17 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, двое получили ранения.

Как информирует пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "17 раз нарушили перемирие". "Один украинский воин погиб. Один был ранен, еще один защитник получил боевую травму", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из пехотного вооружения и минометов калибра 82 миллиметра вблизи Крымского и Троицкого. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Старогнатовки и Марьинки. В пресс-центре также утверждают, что на донецком направлении огонь велся из разных видов гранатометов по Авдеевской промзоне, Луганскому и Майорской.