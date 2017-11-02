Трамп винит зятя в плохих политических советах, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп винит свою команду юристов, включая советника и зятя Джареда Кушнера, в том, что они посоветовали ему принять решения, приведшие к назначению специального прокурора по делу о "связях с РФ", сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"По данным двух источников, Трамп пожаловался советникам на свою команду юристов за то, что они допустили, чтобы расследование (спецпрокурора по "делу РФ" Роберта) Мюллера зашло так далеко", — пишет издание. По словам одного из них, во вторник Трамп в разговоре с (бывшим стратегическим советником) Стивеном Бэнноном "обвинил Кушнера в связи с его участием в принятии решений, в частности, увольнения (экс-советника президента) Майкла Флинна и (экс-главы ФБР) Джеймса Коми, которые привели к назначению Мюллера". Другой источник, знакомый с разговором Трампа и Бэннона, заявил, что "когда (экс-советник предвыборного штаба) Роджер Стоун сказал, что Кушнер дает ему плохие политические советы, Трамп согласился".

Белый дом не предоставил официальных комментариев по поводу этой информации.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.