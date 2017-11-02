США предоставит Катару инфраструктуру для истребителей на $1,1 миллиард

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможное приобретение Катаром услуг по обеспечению инфраструктуры американских истребителей F-15QA, сообщило в среду агентство по оборонному сотрудничеству США.
"Госдепартамент постановил разрешить возможные военные продажи Катару на сумму приблизительно 1,1 миллиарда долларов для поддержки программы многофункциональных истребителей F-15QA", — говорится в сообщении входящего в структуру госдепа агентства по оборонному сотрудничеству. Разрешение было направлено в конгресс, которому предстоит одобрить сделку.
В документе отмечается, что "контракт поддержит внешнюю политику США и интересы их национальной безопасности". Авторы документа отмечают, что "Катар является важным игроком в отношении политической стабильности и экономического развития в регионе", а "предложенный контракт в сфере строительства, кибербезопасности и инфраструктуры по защите военных не нарушит базовый расклад военных сил в регионе".