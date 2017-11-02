Жертвами стрельбы у универмага Walmart в Колорадо стали два человека

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, заявила городская полиция.

Ранее говорилось о нескольких пострадавших.

"Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина транспортирована (в больницу)", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу возле универмага сети Walmart в Торнтоне. Примерно через час полиция уточнила, что стрельба прекращена, на месте происшествия работают правоохранительные органы.