В Индии родился ребенок с двумя головами

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Редчайшие сиамские близнецы парапаги, у которых общее туловище и конечности, родились в индийском штате Амбайогай. Об этом сообщает Indian Express.

Врачи установили, что дети весом 3,7 кг имеют свои легкие и сердце, при этом общую печень и другие органы. Сразу после рождения близнецы испытывали проблемы с дыханием и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом медики предупредили, что разделить детей и спасти их жизни практически невозможно. Малыши скончались спустя сутки после рождения.

"Это серьезное и крайне редкое состояние. Оно фиксируется лишь у 10% всех сиамских близнецов", — заявил доктор Санджай Бэнсод, возглавляющий гинекологическое отделение госпиталя Свами Рамананд Теерт.

Отклонение в развитии врачи обнаружили лишь на восьмом месяце беременности, после проведения УЗИ. Мать решила выносить детей до конца, и на 36 неделе было проведено кесарево сечение. Ее жизни ничто не угрожает.

Сиамские близнецы — это однояйцевые близнецы, которые не полностью разделились в эмбриональном периоде развития и имеют общие части тела или внутренние органы. Обычно оплодотворенная яйцеклетка делится на шестой день после зачатия. Сиамские близнецы образуются, если яйцеклетка делится поздно, через 14-15 дней после оплодотворения.