ФБР нашло подозреваемого в причастности к теракту в Нью-Йорке

Очевидцы и журналисты на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017

Очевидцы и журналисты на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. ФБР сообщило, что нашло разыскивавшегося после нью-йоркского теракта второго гражданина Узбекистана Кадирова, но продолжает собирать информацию о нем.

"Мухаммадзоир Кадиров обнаружен, мы по-прежнему собираем любую информацию, которая может быть о нем", — говорится в сообщении нью-йоркского отделения ФБР в Twitter.

Ранее в среду помощник директора ФБР Бил Свини сообщил, что власти "более не ищут" ранее объявленного в розыск Кадирова. Позднее, отвечая на вопросы, он уточнил, что мужчина "найден", но отказался привести подробности.

По данным СМИ, Кадиров — один из немногих друзей Сайфулло Саипова, которому предъявлены обвинения в теракте.

Во вторник в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западе Манхэттена. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов проехал несколько улиц, сбивая пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Саипов был обвинен в совершении теракта и поддержке терроризма.