Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации с холерой в Йемене

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Йемене, где уже более 2 тысяч человек погибли от холеры, сообщается на официальном сайте службы.
Отмечается, что еженедельный прирост заболевших составляет около 28 тысяч человек, что ухудшит эпидемиологическую ситуацию в Йемене в первой половине 2018 года.
Роспотребнадзор сообщает, что вспышка холеры возникла на фоне нестабильной политической обстановки, ухудшения социально-экономических условий проживания, нехватки питьевой воды.
Служба просит учитывать эпидемиологическую опасность при планировании поездок.