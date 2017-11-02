Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации с холерой в Йемене

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Йемене, где уже более 2 тысяч человек погибли от холеры, сообщается на официальном сайте службы.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг заболеваемости холерой в мире и информирует об ухудшении эпидемиологической ситуации в Йемене, где по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с начала подъема заболеваемости зарегистрировано более 862,9 тысячи случаев подозрений на холеру, из которых 2177 случаев закончились летальным исходом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еженедельный прирост заболевших составляет около 28 тысяч человек, что ухудшит эпидемиологическую ситуацию в Йемене в первой половине 2018 года.

Роспотребнадзор сообщает, что вспышка холеры возникла на фоне нестабильной политической обстановки, ухудшения социально-экономических условий проживания, нехватки питьевой воды.

Служба просит учитывать эпидемиологическую опасность при планировании поездок.