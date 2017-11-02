Сына главы МВД Украины отпустили под личное обязательство

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева отказался арестовать сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра по делу о растрате, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства. Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

"Ходатайство детективов об избрании меры пресечения в отношении Авакова удовлетворить частично, избрать меру пресечения в виде личного обязательства", — зачитал судебное решение судья Виталий Украинец, трансляция из зала заседаний велась на украинском телевидении.

Александр Аваков, согласно решению, обязан прибывать на следственные действия по вызову прокуратуры, не покидать место регистрации, а также сдать загранпаспорт.

"Расставит все по местам"

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Арсена Авакова.

Сам глава МВД Украины подтвердил информацию о следственных действиях в отношении его семьи, заявив, что на него не получится надавить с помощью задержания сына, и выразив надежду, что по делу состоится адекватный судебный процесс, который "расставит все по местам". "Давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных не пройдет. Надеюсь, адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие, расставит все по местам!" — написал Аваков во вторник в Facebook.

Министр считает, что у тех, кто попытается использовать ситуацию вокруг задержания его сына с целью пиара ради собственных политических амбиций или для решения своих конъюнктурных задач, ничего не выйдет.

Отстранение Авакова

В Верховной раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от должности.

Автором первого проекта постановления выступил внефракционный депутат Юрий Левченко. Инициатором второго — "с требованием отстранить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от исполнения обязанностей на время расследования НАБУ дела о закупке рюкзаков МВД в течение 2014-2015 годов" — стал депутат парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Арсен Аваков оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На YouTube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД Украины между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря, который в то время занимал пост заместителя Авакова. В СМИ предположили, что речь может идти о коррупции: МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.