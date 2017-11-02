РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Сына главы МВД Украины отпустили под личное обязательство

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (29)
02:4302.11.2017
(обновлено: 02:53 02.11.2017)
0810
© AFP 2017Сотрудники украинских спецслужб рядом с домом Александра Авакова в ХарьковеСотрудники украинских спецслужб рядом с домом Александра Авакова в Харькове
© AFP 2017

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева отказался арестовать сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра по делу о растрате, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства. Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Роковые рюкзаки. Семейство Аваковых "взяли на мушку"

"Ходатайство детективов об избрании меры пресечения в отношении Авакова удовлетворить частично, избрать меру пресечения в виде личного обязательства", — зачитал судебное решение судья Виталий Украинец, трансляция из зала заседаний велась на украинском телевидении.

Александр Аваков, согласно решению, обязан прибывать на следственные действия по вызову прокуратуры, не покидать место регистрации, а также сдать загранпаспорт.

"Расставит все по местам"

Глава МВД Украины Арсен Аваков
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мнение: дело против сына Авакова – пример внешнего управления Украиной
Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Арсена Авакова.

Сам глава МВД Украины подтвердил информацию о следственных действиях в отношении его семьи, заявив, что на него не получится надавить с помощью задержания сына, и выразив надежду, что по делу состоится адекватный судебный процесс, который "расставит все по местам". "Давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных не пройдет. Надеюсь, адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие, расставит все по местам!" — написал Аваков во вторник в Facebook.

Министр считает, что у тех, кто попытается использовать ситуацию вокруг задержания его сына с целью пиара ради собственных политических амбиций или для решения своих конъюнктурных задач, ничего не выйдет.

Отстранение Авакова

Опубликовано видео задержания сына Авакова
Опубликовано видео задержания сына Авакова
В Верховной раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от должности.

Автором первого проекта постановления выступил внефракционный депутат Юрий Левченко. Инициатором второго — "с требованием отстранить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от исполнения обязанностей на время расследования НАБУ дела о закупке рюкзаков МВД в течение 2014-2015 годов" — стал депутат парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Арсен Аваков оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На YouTube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД Украины между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря, который в то время занимал пост заместителя Авакова. В СМИ предположили, что речь может идти о коррупции: МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена