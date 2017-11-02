Канадская актриса подала иск на Вайнштейна, его ассистентку и две компании

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актриса из Торонто подала в суд Онтарио иск на сумму 14 миллионов канадских долларов (10,8 миллиона долларов США) в отношении Харви Вайнштейна, его ассистентки, компаний Miramax и Walt Disney в связи с двумя случаями нападений сексуального характера со стороны голливудского продюсера, сообщает газета Toronto Star со ссылкой на документы суда.
Ассистентку продюсера актриса обвиняет в том, что она "оказывала содействие". Компании упомянуты в иске, так как во время инцидентов Вайнштейн занимал пост сопредседателя американской кинокомпании Miramax, которой владел конгломерат Walt Disney. Как ожидается, судебное слушание по этому делу состоится 6 ноября.
Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя Weinstein Company, а также покинул совет директоров компании, которую основал вместе со своим братом Бобом. Однако Вайнштейну все еще принадлежат 22% акций компании.
Расследование в отношении Вайнштейна начала полиция Лос-Анджелеса. По данным СМИ, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман также начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co.