Канадская актриса подала иск на Вайнштейна, его ассистентку и две компании

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актриса из Торонто подала в суд Онтарио иск на сумму 14 миллионов канадских долларов (10,8 миллиона долларов США) в отношении Харви Вайнштейна, его ассистентки, компаний Miramax и Walt Disney в связи с двумя случаями нападений сексуального характера со стороны голливудского продюсера, сообщает газета Toronto Star со ссылкой на документы суда.

Как заявила актриса, которая проходит в судебных документах под именем "Джейн Доу", продюсер дважды пытался склонить ее к действиям сексуального характера в 2000 году во время съемок фильма в Торонто, в котором она играла небольшую роль. Согласно ее обвинениям, оба случая произошли в гостинице, где останавливался Вайнштейн.

Ассистентку продюсера актриса обвиняет в том, что она "оказывала содействие". Компании упомянуты в иске, так как во время инцидентов Вайнштейн занимал пост сопредседателя американской кинокомпании Miramax, которой владел конгломерат Walt Disney. Как ожидается, судебное слушание по этому делу состоится 6 ноября.

В последние недели в США набирает обороты скандал: десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвиняют Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Продюсер был уволен со всех постов, включая посты в основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о продаже частному инвестору.

Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя Weinstein Company, а также покинул совет директоров компании, которую основал вместе со своим братом Бобом. Однако Вайнштейну все еще принадлежат 22% акций компании.

Расследование в отношении Вайнштейна начала полиция Лос-Анджелеса. По данным СМИ, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман также начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co.