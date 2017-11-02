Эмпайр-стейт-билдинг не стал зажигать подсветку в память о жертвах теракта

На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017

На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноя — РИА Новости. Подсветка небоскреба Эмпайр-стейт (Empire State Building) в Нью-Йорке не зажглась в среду в память о жертвах произошедшего в среду теракта.

"Наша подсветка не зажжется сегодня вечером в знак солидарности с жертвами трагического события в Нью-Йорке", — говорится в Twitter городской достопримечательности.

Our lights will go dark this evening in sympathy for the victims of yesterday’s tragic event in New York City. 📷: @isardasorensen pic.twitter.com/k3qFjb4Ri6 — Empire State Bldg (@EmpireStateBldg) 1 ноября 2017 г.

Вечером в среду на знаменитой высотке осталась зажженной праздничная оранжево-зеленая подсветка в честь праздника Хеллоуин. В городе также прошли костюмированные парады. Власти города одобрили решение многих семей, которые вместе с детьми вышли на улицы в костюмах для празднования Хеллоуина.

Однако на башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке вечером в среду подсветка зажглась в цветах американского флага. Соответствующее решение было принято губернатором штата.

Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части Манхэттена. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. 29-летнему уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову были предъявлены обвинения в терроризме.