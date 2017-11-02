В Бахрейне обвинили лидера шиитской оппозиции в шпионаже в пользу Катара

ДУБАЙ, 2 ноя — РИА Новости. Прокуратура Бахрейна обвинила отбывающего тюремное наказание лидера шиитской оппозиции Али Сальмана в шпионаже в пользу Катара с целью "нанести политический и экономический ущерб Бахрейну", сообщило в среду Бахрейнское агентство новостей.

В августе государственное телевидение Бахрейна выпустило в эфир запись телефонного разговора между экс-премьером Катара Хамадом бен Джасемом Аль Тани и лидером самой крупной оппозиционной партии в странах Персидского залива — шиитской партии "Аль-Вифак" — Али Сальманом, который возглавил массовые волнения шиитов в королевстве во время "жемчужной революции" 2011 года. В этом разговоре экс-премьер Катара информировал лидера оппозиции о своих усилиях по предотвращению эскалации конфликта в Бахрейне.

Как говорится в сообщении прокуратуры, "обвиняемые Али Сальман и Хасан Султан находились в контакте с Катаром для совершения враждебных действий в Бахрейне и нанесения ему политического и экономического урона". Кроме того, прокуратура королевства обвинила Сальмана в "передаче иностранному государству сведений, составляющих гостайну, о внутреннем положении в Бахрейне".

Прокуратура распорядилась провести задержание обвиняемого по этому делу после того, как он отбудет срок тюремного заключения. Шейх Сальман был приговорен к четырем годам тюрьмы летом 2016 года по обвинению в оскорблении МВД и провокационных призывах. Он был арестован после массовой антиправительственной демонстрации оппозиции в столице Бахрейна в конце 2015 года.

В свою очередь заместитель генсека "Аль-Вифак" шейх Хусейн ад-Дихи в своем микроблоге в социальной сети категорически опроверг обвинение властей Бахрейна в адрес Сальмана в шпионаже в пользу Катара и заявил, что обвинение лидеру оппозиции выдвинуто с целью "сведения счетов с Катаром". Он указал, что телефонный разговор экс-премьера Катара с лидером оппозиции во время событий 2011 года в Бахрейне состоялся в рамках американо-саудовско-катарской инициативы по урегулированию конфликта.

"Контакты проходили по просьбе короля Бахрейна, и их содержание было ему известно. Король Бахрейна и наследный принц участвовали в переговорах с шейхом Сальманом со стороны правящей семьи", — сообщил ад-Дихи.