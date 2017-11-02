Исполнитель теракта в Нью-Йорке использовал два пистолета, сообщили в ФБР

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в нью-йоркском теракте Сайфулло Саипов использовал при нападении два пистолета, а кроме того вез с собой несколько ножей, но не успел ими воспользоваться, говорится в представленном суду документе Федерального бюро расследований США.

"В какой-то момент грузовик стал неуправляемым, и Саипов вышел из него. Он кричал "Аллаху акбар" и держал в руках пистолет для пейнтбола и травматический пистолет. В грузовике у Саипова была также сумка с ножами, но он не успел схватить ее, когда выходил из машины", — говорится в документе.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Саипову предъявлены обвинения в терроризме.