В Киеве рассказали о планах "вернуть" Крым с помощью резолюции ООН

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обновленный проект резолюции по Крыму, внесенный Киевом в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, содержит ряд новых положений и требований к России, которые могут приблизить "возвращение" полуострова Украине. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Владимир Ельченко.

Документ, по его словам, подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт. Он также осуждает ретроактивное применение Россией собственных законов в Крыму, а также "принудительный" перевод граждан Украины в российское гражданство. Кроме того, в проекте заявляется об "отсутствии у России юрисдикции на полуострове", что "делает ее решения и законы в Крыму ничтожными".

Документ призывает российские власти обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках, а также соблюдать законы Украины, в частности в вопросах собственности.

Кроме того, по словам Ельченко, документ содержит просьбу к Генсеку ООН координировать действия структур ООН с целью имплементации положений данной резолюции."Если мы и наши партнеры будем настойчивыми, рано или поздно Россия будет вынуждена под международным давлением все эти требования выполнить. Эта работа приближает деоккупацию Крыма, что является нашей главной целью", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что резолюция требует отменить запрет организации "Меджлис крымскотатарского народа*" и разрешить международным организациям доступ на полуостров.

Власти Крыма раскритиковали документ. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил, что Киев мог бы добиваться признания ИГ* и других террористических группировок. Политик отметил, что претензии по поводу обеспечения на полуострове обучения на украинском и крымско-татарском языках безосновательны, поскольку родители крымских школьников могут самостоятельно выбирать язык без какой-либо дискриминации.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала украинский проект резолюции абсурдным, заявив, что нарушения прав человека, о которых говорят дипломаты, имеют место в Киеве и других городах Украины, а не в Крыму.

Крым вошел в состав России в марте 2014 по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Террористические организации, запрещенные в России