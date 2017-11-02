Работника бразильской автомойки намотало на щетку

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В сети опубликована запись с камеры видеонаблюдения одной из автомоек Бразилии, на которой видно, как работник вплотную подходит к моечной щетке, после чего шланг, с которым он работал, наматывается на оборудование, увлекая за собой мужчину, сообщает Daily Mail.

На записи видно, что работник вращался на щетке около десяти секунд, после чего, оборудование было отключено. Сообщается, что мужчина не получил серьезных травм. Само видео стало вирусным и набрало более 13 миллионов просмотров.

Ранее сотрудник автомойки в Уссурийске самовольно взял машину клиента, не справился с управлением из-за гололеда и врезался в дерево, после чего скончался.