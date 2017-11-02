ООН, 2 ноя — РИА Новости. У России нет подтверждения того, что КНДР обладает ракетами с ядерной боеголовкой, способными долететь до основной территории США. Об этом сообщили в российской делегации на Генассамблее ООН.

"Подтверждения нет", — сказал источник в делегации журналистам на полях сессии Генеральной ассамблеи.

По его словам, Пхеньян хотел бы, "чтобы все так думали", в том числе "потому, чтобы на них не напали".

"Если на них кто-то нападет… будет большая проблема абсолютно для всех", — сказал собеседник.

"Но есть все основания полагать, что все-таки на них никто не нападет. Потому что они окружены Китаем и Россией. Мы не хотим, чтобы так происходило, но мы и не хотим, чтобы Северная Корея развивала свою ракетно-ядерную программу", — подчеркнул дипломатический источник.