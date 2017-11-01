Белый дом уведомил Пауэлла, что он номинирован на пост главы ФРС США

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Белый дом уведомил члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, что президент Дональд Трамп намерен выдвинуть его кандидатуру на пост главы регулятора, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Четырехлетний срок нынешнего главы ФРС Джанет Йеллен на этом посту заканчивается в феврале 2018 года. Трамп имеет право не переназначить Йеллен, и хотя подобное решение порвет с традицией, когда президент обычно переназначает главу ФРС после первого срока, источники Блумберг уверяли, что президент склонен выбрать на пост главы регулятора Пауэлла.

В среду Трамп заявил, что имя нового главы ФРС будет объявлено в четверг после обеда.