В США стартует 58-дневная акция памяти жертв стрельбы в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Памятная акция в честь жертв стрельбы в Лас-Вегасе стартует в ночь на четверг в США: более 50 зданий и сооружений будут подсвечивать оранжевым цветом в течение 58 дней, сообщает издание New York Times.
Всего акция, организованная некоммерческой группой "Каждый город за безопасность оружия", затронет 19 штатов, в том числе Нью-Йорк, Техас, Колорадо, Оклахому. Эта организация выступает за меры, которые позволят снизить в стране уровень насилия с применением огнестрельного оружия. Ежегодно от такого насилия в США погибают около 33 тысяч человек, напоминает New York Times.
Месяц назад Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой. Этот инцидент стал самым массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия в новейшей истории США.