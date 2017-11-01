Каталонские политики, находящиеся в Брюсселе, отказались являться в суд

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (348)

БАРСЕЛОНА/МАДРИД, 1 ноя — РИА Новости. Члены бывшего правительства Каталонии во главе с экс-главой женералитета Карлесом Пучдемоном, которые находятся в Брюсселе, не явятся для дачи показаний в Национальную судебную палату в четверг, об этом говорится в распространенном вечером в среду заявлении, которое подписано "законным правительством Каталонии".

Бывшие члены женералитета, против которых прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств, должны давать показания в Национальной судебной палате 2 и 3 ноября в 09.00 (11.00 мск). Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в Национальную судебную палату, расположенную в Мадриде.

В этом заявлении также говорится, что действия судьи Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламелы представляют собой "политический суд", и цель — "наказать за идеи".

В сообщении также говорится о "непропорциональности" наказания, которое требует прокуратура и которое соответствуют наказанию за терроризм или убийство.

Между тем ряд других политиков из бывшего правительства Пучдемона заявили, что готовы дать показания в Национальной судебной палате, в том числе бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас.