На севере Финляндии нарушена сотовая связь

ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости. Клиенты компании Telia, одного из крупнейших операторов связи в Финляндии, испытывают проблемы с голосовой связью и передачей данных на севере страны.

"В северной части Финляндии наблюдаются помехи в работе голосовой связи и передаче данных. Проблема найдена. Компания занимается ее решением в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении на официальном сайте оператора.

Telia — телекоммуникационная компания, лидер рынков сотовой связи Швеции и Финляндии. По собственным данным компании, в 2016 году оператор обслуживал около 4,3 миллиона абонентов. В России Telia принадлежит 25,17% сотового оператора "Мегафон".