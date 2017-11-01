Российские спасатели не нашли людей внутри затонувшего у Шпицбергена Ми-8

ЛОНГЙИР (Норвегия), 1 окт — РИА Новости. Российские специалисты совместно с норвежскими коллегами обследовали фюзеляж потерпевшего крушение у Шпицбергена российского вертолета Ми-8: тел членов экипажа внутри вертолета, вероятнее всего, нет. Об этом журналистам сообщил в среду руководитель оперативной группы МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов.

"В течение нескольких часов в ночь на среду сотрудники МЧС России проводили детальную видеосъемку фюзеляжа вертолета Ми-8. Вертолет был отснят при помощи робота как снаружи, так и внутри, насколько позволила техническая возможность", — сказал Саидов. По его словам, фюзеляж исследовали с помощью глубоководных аппаратов.

В частности, удалось детально осмотреть проем открытой двери вертолета, иллюминаторы и кабину пилотов, уточнил он.

"Вероятнее всего, экипажа внутри нет", — сказал Саидов и пояснил, что техника не позволяет детально осмотреть заднюю часть кабины.

"Кроме того, мы проверили точки, полученные с норвежских поисковых судов, в которых, предположительно, могли находиться пропавшие пассажиры и члены экипажа. В ходе визуального осмотра, данные не подтвердились", — сказал он.

Собеседник подчеркнул, что работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген 26 октября. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В ночь на воскресенье на Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров. В понедельник вечером было обнаружено тело погибшего на расстоянии 130 метров от вертолета.