НСЖУ заявил о 80 нападениях на журналистов на Украине с начала года

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Восемьдесят случаев проявления физической агрессии по отношению к журналистам зафиксировано на Украине с начала 2017 года, сообщает в среду пресс-служба Национального союза журналистов.

"Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Союз проводит совместно с партнерскими организациями, с начала года (10 месяцев) зафиксировано 80 случаев проявлений "физической агрессии по отношению к журналистам", — говорится в сообщении.

В частности, в течение октября избили пять журналистов, инциденты произошли в Киеве и пригородах, а также в Херсонской области.

"Кроме того, что правоохранительные органы не проводят должным образом расследования случаев нападений на журналистов и СМИ, их сотрудники сами регулярно применяют силу к нашим коллегам. Считаем, что такая ситуация является недопустимой, и требуем публичного отчета от власти и правоохранителей относительно всех дел, где потерпевшими являются журналисты", — цитирует пресс-служба главу Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.

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