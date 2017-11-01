Белый дом назвал исполнителя теракта в Нью-Йорке солдатом врага

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Белый дом назвал исполнителя теракта в Нью-Йорке гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова солдатом врага.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента США Сару Сандерс, готова ли она охарактеризовать Саипова как "участника боевых действий на стороне врага". "Думаю, что мы вполне могли бы рассматривать его как участника боевых действий на стороне врага", — ответила Сандерс. По ее словам, официально подобный статус Саипову не присваивали.

Ранее сообщалось, что у Саипова есть грин-карта — право на постоянное проживание в США, которое он выиграл в лотерею госдепартамента. Саипов переехал в США в 2010 году.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Саипова "животным" и заявил, что готов отправить его в военную тюрьму США в Гуантанамо, где американские власти содержат без суда задержанных за рубежом подозреваемых в терроризме.

Если Саипова признают солдатом врага, это может иметь последствия для суда над Саиповым, потенциально осложнив юридическую процедуру. Однако подобное дело не будет беспрецедентным. Так, в декабре 2015 года гражданин России Ирек Хамидуллин приговорен судом США к пожизненному заключению за нападение на американских военных в составе движения "Талибан" в Афганистане. Хамидуллин был захвачен в Афганистане военными США.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части Манхэттена. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, был ранен сотрудником полиции и госпитализирован. Погибли восемь человек, более десяти ранены.