Армения купит у России оружие стратегического сдерживания

ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках нового российского оборонного кредита в размере 100 миллионов долларов оружие стратегического сдерживания, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян в эфире телекомпании Armenia TV.

Согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах. Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил РИА Новости, что соглашение уже подписано и его реализация начнется после завершения всех межгосударственных согласований.

"Это будет оружие стратегического сдерживания", — сказал Саркисян, заявив, что армянская сторона рассчитывает на продолжительность этой программы.

По его словам, рынок российского вооружения является для Армении очень комфортным. "Это и приобретение оружия у нашего стратегического союзника по внутренним ценам, и единые подходы в вопросах обслуживания и эксплуатации, и эффективное применение при учениях, и возможность испытания вооружений на других полигонах при взаимодействии с РФ", — сказал Саркисян. Он добавил, что льготные кредитные условия делают российский рынок еще более привлекательным, так как это позволяет снабжать вооруженные силы страны в соответствии с долгосрочным планированием.

Министр сообщил также, что процесс поставок российского оружия в рамках предыдущего кредита в 200 миллионов долларов идет по предусмотренному плану. "Это всегда сложный процесс, так как в рамках кредита мы приобретаем производимое по нашему заказу сверхсовременное вооружение, а не доставляем их со складов. Перевозка и логистика требуют времени, но мы двигаемся по нормальному графику, и думаю, что до конца года основная часть работ будет выполнена", — сказал министр.

В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства.