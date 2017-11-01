Суд в Киеве отпустил сына Авакова на свободу под личное обязательство

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева отказался арестовать сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра по делу о растрате, вместо этого избрана мера пресечения в виде личного обязательства, соответствующее решение было принято на судебном заседании в среду.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

Прокуратура просила в суде избрать в отношении Авакова меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Ходатайство детективов об избрании меры пресечения в отношении Авакова удовлетворить частично, избрать меру пресечения в виде личного обязательства", — зачитал судебное решение судья Виталий Украинец, трансляция из зала заседаний велась на украинском телевидении.

Согласно решению суда, Аваков-младший должен прибывать на вызовы прокуратуры на следственные действия и не отлучаться от места регистрации, также он должен сдать загранпаспорт.

Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.