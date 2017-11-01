Тиллерсон соболезнует в связи с гибелью граждан Аргентины в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с главой МИД Аргентины Хорхе Марсело Фори выразил соболезнования в связи с гибелью в результате теракта в Нью-Йорке пяти аргентинцев, говорится в заявлении госдепартамента США.

"Сегодня после обеда госсекретарь Тиллерсон провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Аргентины Хорхе Фори, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью пяти аргентинских граждан террористической атаке в Нью-Йорке", — говорится в сообщении, поступившем в среду в распоряжение РИА Новости.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Власти считают произошедшее терактом.