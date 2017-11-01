Военный комитет ОДКБ проведет заседание 2 ноября в Бресте

МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет 2 ноября в белорусском Бресте, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

"Второго ноября 2017 года в Бресте под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Белоруссии Олега Белоконева состоится очередное заседание Военного комитета, в котором примут участие представители вооруженных сил шести государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Секретариата ОДКБ, а также начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что в соответствии с повесткой дня участники заседания рассмотрят вопросы, касающиеся проведенных в 2017 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, реагирования на возникновение кризисных ситуаций в зоне ответственности ОДКБ, обменяются мнениями, а также обсудят развитие военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ.

По итогам проведения мероприятия предусмотрено подписание итогового протокола, в котором будут зафиксированы принятые решения и даны соответствующие поручения по их дальнейшей реализации, говорится в сообщении.

Там отмечается, что "проведение данного мероприятия и принятые в его рамках решения будут направлены на развитие военной составляющей ОДКБ".