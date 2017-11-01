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Провозгласил и уехал: земляки Пучдемона обиделись на короткое прощание

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (347)
22:0001.11.2017
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© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанкКарлес Пучдемон. Архивное фотоКарлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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ЖИРОНА (Испания), 1 ноя – РИА Новости, Елена Шестернина, Виктория Иванова. Над зданием мэрии Жироны, градоначальником которой в течение пяти лет был самый известный сегодня европейский политический беглец Карлес Пучдемон, развеваются всего три флага – Жироны, Каталонии и ЕС. Испанский флаг отсюда исчез 27 октября, через несколько часов после того, как каталонский парламент провозгласил независимость.

Пучдемон и семеро бывших сотрудников его кабинета уехали в Брюссель в минувшие выходные. В понедельник генеральная прокуратура Испании подала судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств. Пучдемон и другие бывшие члены женералитета вызваны в суд 2 и 3 ноября для дачи показаний.

Кто украл флаг

Кто отдал приказ убрать флаг, в городе точно не знают. В местной газете написали, что флаг украли. "Мэр сказала, что украли, а испанских флагов больше в мэрии нет. Вот и древко осталось без флага", — показывают на верх здания расположившиеся напротив художники, продающие свои работы.

В праздничный день (в четверг в Испании День всех святых) мэрия открыта для посещения – любой желающий может посмотреть кабинет, где когда-то работал Пучдемон. Он был мэром города с 2011 по 2016 год, пока не перебрался в Барселону в женералитет (правительство Каталонии).

В кабинете обычный рабочий стол, компьютер, принтер, флаг Каталонии и сувенир с изображением флага единой Европы. Сейчас его занимает преемница Пучдемона Марта Мадренас. Она-то, как говорят в городе, и сообщила, что испанских флагов в мэрии нет.

Сеньора Мадренас одна из первых каталонских градоначальников еще накануне референдума отказалась подчиняться распоряжениям прокуратуры и Конституционного суда Испании и заявила, что референдум о независимости Каталонии 1 октября в Жироне состоится. Помимо нее об этом заявили еще 800 мэров.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".

Продавец сувенирного магазинчика Абелард живет в небольшом поселке Сан-Жулиан-де-Рамис с населением 3,4 тысячи человек, том же, где собирался голосовать сам Пучдемон. Кадры из этого избирательного участка обошли весь мир. Полиция действовала жестко, происходили столкновения с избирателями, стражи правопорядка били стекла, чтобы проникнуть внутрь помещения, урны для голосования изъяли, и жители этого городка были вынуждены голосовать в других местах, где избирательные участки работали. Абелард отправился голосовать в поселок по соседству.

"Потом заявляют, что были нарушения, что на участках, где зарегистрировано определенное число человек, проголосовало в несколько раз больше. Так вот в поселке, где я вынужден был проголосовать, живут всего 300 человек, а проголосовали 1,5 тысячи. Приехали из тех мест, где не дала проголосовать полиция", — объясняет он.

За час до референдума тогдашние власти Каталонии заявили, что голосовать можно на любом участке и даже принести бюллетень с собой.

У жителей Жироны разные версии о нарушениях. Мария признается, что не пошла голосовать, поскольку считает, что референдум был незаконным. Она даже советовалась по этому поводу со своим адвокатом. "В результате один человек голосовал в пяти местах. Разве это референдум? Разве это законно?" — говорит она. По ее мнению, Каталонии независимость не нужна. "Что мы выиграем? Только налоги увеличатся. У каталонских властей нет денег, чтобы объявлять независимость", — говорит она.

Провозгласил и уехал

Сам Пучдемон, когда занимал должность мэра, жил на верхнем этаже пятиэтажного дома. Женщина, живущая в этом же здании, говорит, что квартира "большая, комнаты три-четыре, ведь у него двое дочерей и жена-румынка". По ее мнению, Пучдемон "обманул" земляков, "провозгласил независимость и уехал". Кто сейчас живет в этой квартире, она не знает, но на балконе никакого флага не вывешено – хотя чуть ли не на каждом пятом балконе в городе развевается эсталада (неофициальный флаг независимой Каталонии) или официальный флаг автономного сообщества, также можно увидеть полотнища с надписью "Да" или призывы "освободить политзаключенных". Политзаключенными сторонники независимости считают "двух Жорди" — лидеров двух общественных организаций: Каталонской национальной ассамблеи Жорди Санчеса и Omnium Cultural Жорди Куишара.

"Он должен был нормально попрощаться, а не так", — считает сотрудница мэрии Жироны. Правда, именно из Жироны Пучдемон отправился в свое европейское "турне" — сначала в Марсель на машине, а затем на самолете в Брюссель. На следующий день после провозглашения независимости он обедал с женой в ресторане в Жироне, в городе в этот день как раз был праздник. В субботу же футбольная команда "Жироны" обыграла "Реал Мадрид" со счетом 2-1. В своем Twitter Пучдемон поздравил команду с победой, добавив, что это "отражение многих ситуаций", имея в виду только что провозглашенную независимость.

"Он уехал, чтобы не подливать масла в огонь, не провоцировать эскалацию напряженности. Все общество настолько расколото, что это могло обернуться открытым противостоянием. Война нам не нужна", — оправдывает отъезд Пучдемона продавщица газет. По ее словам, местная пресса пользуется в городе гораздо большим спросом, чем общенациональная, например газеты El País или El Mundo.

В праздничный день в городе проходит ярмарка. Многие художники торгуют картинами, на улице целый вернисаж. В основном — виды города, но есть и политическая тематика. Огромный портрет бывшего главы каталонской полиции Mossos d`Esquadra Хосепа Луиса Траперо. Майора сначала вызвали в суд по подозрению в преступлениях, связанных c организацией мятежа, а затем сместили с должности. Картина с Траперо, который стал героем после августовских терактов в Барселоне, а спустя два с половиной месяца вынужденно оставил должность, победила на конкурсе художников и была продана за 500 евро. За эту же сумму выставлена и другая работа – парень целует девушку. На щеке у него нарисован испанский флаг, у нее — эстелада. Цена тоже 500 евро. Желающих ее приобрести пока не нашлось.

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